Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о заболевании, которое несет большую опасность, чем новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, осенью гражданам стоит выполнять все необходимые рекомендации по защите от ОРВИ. Он призвал пить витамины, одеваться тепло и прививаться.

Кроме того, Онищенко напомнил о важной роли сбалансированного рациона в этот период и призвал ограничивать круг общения и избегать нарушающие биоритмы «ночные гуляния».

«И не впадайте в депрессию, потому что сама депрессия может убить человека без всякого коронавируса», — подчеркнул Онищенко.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке добавил, что простуда также представляет опасность, поскольку из-за пониженной температуры воздуха может активизировать в организме «кучу других инфекций».

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