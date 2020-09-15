В Белоруссии заявили о начале вакцинации от COVID-19 «буквально через месяц»
Глава министерства здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал о предстоящей вакцинации от нового типа коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает «Беларусь-24».
Он напомнил, что прививать граждан будут разработанным в России препаратом.
Телеканал также цитирует слова министра о том, что вакцинация начнется в стране «буквально через месяц».
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Узнать более подробную информацию о российской вакцине от коронавируса можно на официальном сайте.
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