Путин заявил, что Россия эффективно противостоит COVID-19
Президент России Владимир Путин оценил эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что Россия лидирует по уровню проведенных тестов на COVID-19 на 100 тыс. граждан. По его мнению, это позволяет определять наличие у человека коронавирусной инфекции на ранних стадиях, а также проводить эффективное лечение.
Глава государства добавил, что по числу заболевших на 100 тыс. граждан страна занимает 40-е место в мире, а по количеству летальных исходов — 100-е место.
«Мы эффективно противостоим распространению коронавирусной инфекции», — подчеркнул Путин.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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