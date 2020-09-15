Нарушителей масочного режима в Индонезии заставили копать могилы для погибших от коронавируса. Об этом сообщает Lad Bible.

Такое средство борьбы с нарушителями придумали в округе Гресик на востоке Явы, решив одновременно проблему нехватки могильщиков.

Власти наказали таким образом уже восьмерых человек и планирую и дальше практиковать такой вид наказания за нарушение масочного режима.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Индонезии нарушителей масочного режима уложили в гробы