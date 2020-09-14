В России зарегистрировано более 160 тест-систем на COVID-19

На сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 160 тест-систем на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

«На территории РФ зарегистрировано более 160 тест-систем всевозможных, 66 из них отечественные», — уточнил министр.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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