Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Признать в качестве потерпевшего Ещенко Сергея Олеговича», — объявила судья Юлия Максименко.

Ранее потерпевшей стороной были признаны родители аспирантки.

В понедельник, 14 сентября, Ещенко дает свидетельские показания по видеоконференцсвязи. Он заявил, что не будет заявлять гражданский иск к обвиняемому.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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