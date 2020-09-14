Аэропорт эвакуировали в Хабаровске после сообщения о «минировании»
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В международный аэропорт Хабаровская поступило сообщение о «минировании», передает ТАСС.
Сообщение о взрывных устройствах пришло на электронную почту.
В пресс-службе аэропорта уточнили агентству, что после этого началась эвакуация.
Здание аэропорта проверяется сотрудниками экстренных служб.
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