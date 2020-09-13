Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах
Незначительный рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах связан с отпусками, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом пишет ТАСС.
«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сказал министр.
В России коронавирусом заразились больше миллиона, выздоровели 876 тысяч, погибли 18,6 тысячи человек.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.
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