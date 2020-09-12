В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о ветре порывами до 17 м/с будет действовать в Москве с 9.00 13 сентября до 9.00 15 сентября, в Московской области — с 7.00 13 сентября до 7.00 15 сентября.

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