В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
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Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре порывами до 17 м/с будет действовать в Москве с 9.00 13 сентября до 9.00 15 сентября, в Московской области — с 7.00 13 сентября до 7.00 15 сентября.
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