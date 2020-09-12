Спасшему мигрантов танкеру запретили входить в европейские порты

Украинский капитан Владимир Ерошкин спас в море 27 африканских мигрантов, после чего его танкер Maersk Etienne перестали принимать порты в ЕС. Об этом сообщает «Би-би-си».

Месяц назад судно покинуло Геную и отправилось в Тунис.

4 августа Ерошкин получил уведомление от спасательно-координационного центра на Мальте с просьбой связаться с ним. Ему сообщили, что от берегов Ливии отплыла лодка с 27 мигрантами, 2 августа она подала сигнал бедствия. Ерошкин получили указание от спасательно-координационного центра изменить маршрут и отправиться к месту, откуда получили сигнал SOS.

По словам капитана, связаться с данным судном не удалось. Но позже экипаж танкера заметил маленькую деревянную лодку, в которой находились 27 мигрантов, в том числе 15-летний подросток и беременная женщина.

Экипаж танкера передал людям в лодке воду и еду, затем Ерошкин, приняв во внимание усиливающийся ветер, принял решение поднять мигрантов на борт своего корабля.

Сейчас Maersk Etienne стоит у берегов Мальты в Средиземном море и его никто не соглашается принять. По словам капитана, ситуация становится критической, так как его судно не предназначено для перевозки пассажиров.

Ерошкин отметил, что спасение утопающих — это не просто проявление человеческого отношения, а давняя морская традиция. «Если что-то подобное произойдет снова, мы снова придем на помощь», — заключил он.