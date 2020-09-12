Арестованному в Минске российскому политтехнологу Шклярову отказали в медпомощи

У российского политтехнолога Виталия Шклярова, который был арестован в Минске в начале августа, держится высокая температура и кашель, однако администрация СИЗО отказывает ему в лечении и тесте на COVID-19. Об этом рассказал «Интерфакс» его адвокат Антон Гашинский.

«С 8 сентября у Виталия держится температура 39 градусов, озноб и кашель, но делать тест на коронавирус и флюорографию ему отказываются», — заявил адвокат.

По его словам, у Шклярова также сломан палец, однако из-за сильного испуга он отказывается назвать обстоятельства травмы.

Гашинский добавил, что врача к арестованному пустили лишь на третий день болезни. Из лекарств выдали только таблетку ибупрофена.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле. Позже ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Политтехнологу грозит до 3 лет тюрьмы.

Белорусский телеканал ОНТ, в свою очередь, заявил, что Шкляров был задержан, потому что «мобилизовал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат».

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