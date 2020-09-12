В субботу в Москве ожидается переменная облачная погода и +19°С
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В Москве в субботу, 12 сентября, ожидается до +19°С, будет переменно облачно, осадков не ожидается, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +17...+19°С. Ожидается западный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/c.
Вечером столбики термометров опустятся до +8..+10°С. Ветер подует юго-западный, со скоростью 5-10 м/c.
Атмосферное давление днем составит 754 мм ртутного столба, а ночью — 753 мм.
Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.
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