В субботу в Москве ожидается переменная облачная погода и +19°С

В Москве в субботу, 12 сентября, ожидается до +19°С, будет переменно облачно, осадков не ожидается, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +17...+19°С. Ожидается западный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +8..+10°С. Ветер подует юго-западный, со скоростью 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 754 мм ртутного столба, а ночью — 753 мм.

Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.

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