В Белоруссии составлено больше 200 протоколов на несовершеннолетних

В Белоруссии правоохранители составили больше 200 административных протоколов на несовершеннолетних за участие в массовых беспорядках, пишет БелТА.

«Более 200 протоколов об административном правонарушении составлено в отношении несовершеннолетних за участие в массовых беспорядках», — говорится в сообщении.

Из-за этого Генпрокуратура инициирует усиление ответственности родителей за ненадлежащее поведение детей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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