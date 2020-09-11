В Москве выявили максимальное с конца июня число новых случаев COVID-19
В Москве выявлено 698 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что данный показатель является самым высоким с 30 июня.
Суточный рост в столице составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 695 новых заразившихся в Москве.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 900 тысяч человек.
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