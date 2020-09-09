В Москве нашли тело заместителя главного судебного пристава по столице

Скончался заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Владимир Савостов, мужчину без сознания нашла его супруга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На место инцидента была вызвана скорая помощь, медикам спасти Савостова не удалось.

Причины смерти не называются. Мужчина умер в возрасте 48 лет.

В настоящее время по факту смерти пристава проводится проверка.

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