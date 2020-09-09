Режим ЧС ввели в Шкотовском районе Приморья из-за двух тайфунов

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Шкотовского района Приморья после тайфуна «Хайшен», передает РИА «Новости».

«Да, ввели во всем районе», — сообщил глава района Виктор Михайлов.

Ранее из-за тайфуна «Хайшен» режим ЧС был объявлен на четырех территориях Уссурийского округа. Из-за тайфуна «Майсак» — в поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района, в Находке и Партизанском районе. Сообщалось, что «Хайшен» может повторить траекторию «Майсака».

«Майсак» обрушился на Приморье 3 сентября. В Приморье из-за тайфуна погибли три человека, пострадали — 55. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 м/с, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 м/с.

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