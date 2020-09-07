СМИ опубликовали видео возможного момента задержания Колесниковой
Один из читателей Telegram-канала TUT.BY поделился со СМИ видеороликом, на котором запечатлен момент возможного задержания члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.
Ролик был снят с автомобильного видеорегистратора.
На кадрах видно, как в микроавтобус, стоящий с краю дороги предположительно заталкивают Колесникову и увозят в неизвестном направлении.
На данный момент член КС оппозиции Белоруссии не выходит на связь.
Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Белоруссии сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.
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