СМИ опубликовали видео возможного момента задержания Колесниковой

Один из читателей Telegram-канала TUT.BY поделился со СМИ видеороликом, на котором запечатлен момент возможного задержания члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.

Ролик был снят с автомобильного видеорегистратора.

На кадрах видно, как в микроавтобус, стоящий с краю дороги предположительно заталкивают Колесникову и увозят в неизвестном направлении.

На данный момент член КС оппозиции Белоруссии не выходит на связь.

Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Белоруссии сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

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