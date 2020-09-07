В России владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать мигрантов

В понедельник, 7 сентября, в России начал действовать федеральный закон, который позволяет иностранцам, имеющим в собственности жилье, быть принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данному закону, иностранцам-участникам государственной программы по добровольному переселению в Россию проживающих за границей соотечественников, а также членов их семей теперь не нужно вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней.

Соответствующий документ в июне этого года подписал президент России Владимир Путин.

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