Задержанные белорусские телеведущие предостерегли от участия в протестах

Задержанные на протестных акциях белорусские телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский предупредили о последствиях участия в несанкционированных митингах. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале «БелТА».

Дудинский предупредил белорусов, что последствия «обязательно будут» и они могут быть «не такие мягкие», как кажется. Он призвал граждан страны «не совершать противозаконных действий».

Кохно также заявил, что хочет на личном примере «предостеречь каждого, кто собирается выйти на незаконно согласованные шествия, о той законной ответственности, которую придется понести».

Ранее Дудинский и Кохно получили по десять суток административного ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

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