Цукерберг предсказал беспорядки в США после выборов президента

Основатель корпорации Facebook Марк Цукерберг выразил мнение, что после президентских выборов в США могут начаться беспорядки. Об этом он сказал в интервью Axios.

«К сожалению, я думаю, что есть повышенный риск беспорядков в период между голосованием и объявлением результата», — сказал миллиардер.

По его словам, необходимо предпринять меры для снижения риска насилия. Так, он отметил, что Facebook и СМИ должны готовить американское население к тому, что нет ничего незаконного в том, что подсчет голосов может длиться несколько дней, а то и недель.

Цукерберг добавил, что его социальная сеть будет специальным знаком помечать публикации, которые направлены на то, чтобы «лишить результаты выборов легитимности». Это коснется и постов кандидатов, которые объявят о своей победе до того, как появятся официальные результаты голосования.

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