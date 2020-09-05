Путин отметил слаженную работу властей Москвы в период пандемии COVID-19
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Все городские службы Москвы в период пандемии коронавирусной инфекции работали быстро, грамотно, слаженно и в целом эффективно. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье» в честь Дня города Москвы.
По его словам, в столице за крайне короткий срок было организовано все необходимое для лечения инфицированных.
Это также касалось профилактики COVID-19, обеспечения жизнеспособности Москвы и безопасности горожан.
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