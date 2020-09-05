Путин отметил слаженную работу властей Москвы в период пандемии COVID-19

Все городские службы Москвы в период пандемии коронавирусной инфекции работали быстро, грамотно, слаженно и в целом эффективно. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье» в честь Дня города Москвы.

По его словам, в столице за крайне короткий срок было организовано все необходимое для лечения инфицированных.

Это также касалось профилактики COVID-19, обеспечения жизнеспособности Москвы и безопасности горожан.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин объяснил создание группы Госсовета для борьбы с COVID-19