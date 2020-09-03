Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал принять жесткий закон, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов, передает РБК.

По его словам, документ должен вводить квоты и плату за выбросы сверх них.

Чубайс считает, что даже символическая плата заставит предпринимателей работать над собственным мониторингом выбросов парниковых газов.

Кроме того, она создаст мощнейший спрос на энергоэффективные решения и стимулы для развития российского энергомашиностроения.

Чубайс напомнил, что пять лет назад правительство разработало закон о выбросах, но он так и не был принят.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Изменение климата: Билл Гейтс предсказал еще одну катастрофу

Игра не стоит свеч: как стриминг загрязняет планету

Красноярский край возглавил рейтинг регионов с самым загрязненным воздухом