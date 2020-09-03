Чубайс призвал принять жесткий закон о вредных выбросах

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал принять жесткий закон, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов, передает РБК.

По его словам, документ должен вводить квоты и плату за выбросы сверх них.

Чубайс считает, что даже символическая плата заставит предпринимателей работать над собственным мониторингом выбросов парниковых газов.

Кроме того, она создаст мощнейший спрос на энергоэффективные решения и стимулы для развития российского энергомашиностроения.

Чубайс напомнил, что пять лет назад правительство разработало закон о выбросах, но он так и не был принят.

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