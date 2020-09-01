Более 2 млн туристов посетили Крым в августе 2020 года

Губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что в августе текущего года полуостров посетили более 2 млн туристов. Об этом он сообщил на своей странице в ВК.

«За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более 2 миллионов 106 тысяч туристов», — написал Аксенов.

По словам главы региона, это на 15% больше, чем годом ранее.

Он отметил, что средняя загрузка в гостиницах региона за месяц составила 80%, на южном берегу полуострова — 95%.

Обязательный двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса для туристов из России отменили в Крыму 15 июня, для иностранцев — месяц спустя.

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