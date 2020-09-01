В киевском аэропорту женщина «прогулялась» по крылу самолета

Пассажирка рейса Анталия-Киев в понедельник, 31 августа, после прибытия в киевский аэропорт «Борисполь» открыла аварийный выход лайнера и стала ходить по его крылу, передает пресс-служба авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Отмечается, что женщина при этом была в трезвом состоянии.

После данного инцидента авиаперевозчик включил ее в «черный список» пассажиров.

«Пассажирка летела чартерным рейсом с отдыха вместе с мужем и детьми», — сообщили в пресс-службе.

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