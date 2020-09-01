Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний
Президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, назвав «большим событием и большой радостью» возвращение системы образования к обычной работе. Об этом сообщает РИА «Новости».
«От души поздравляю всех студентов, школьников, тех, кто начинает учебный год, поздравляю с началом этого нового учебного года», — сказал Путин в ходе всероссийского открытого видеоурока.
Глава государства также пожелал успехов первоклассникам — «тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог».
Кроме того, российский лидер призвал всех учеников высших учебных заведений и школ соблюдать ограничения, которые были введены из-за коронавируса.
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