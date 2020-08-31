Песков прокомментировал нападение на Жукова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нападение на активиста Егора Жукова, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не знаем, кто избил Жукова. Мы не знаем почему, но мы знаем, что соответствующие проверки проводят наши правоохранители. Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону», — сказал Песков.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои» после избиения в Москве активиста Егора Жукова.

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