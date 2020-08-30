В соцсетях объяснили лозунг «Путин!» на митинге в Берлине

Пользователи социальных сетей отреагировали на протест в Берлине, на котором митингующие скандировали «Путин!». Об этом сообщает Ura.ru.

Они постарались найти объяснение лозунгу жителей Германии.

«Короче, Берлин наш», — написал один из пользователей.

Другой пользователь удивился, как много поклонников у президента России Владимира Путина.

Кто-то выразил мнение, что германцы хотят получить российскую вакцину от коронавируса.

29 августа в Берлине тысячи протестующих вышли на митинг, чтобы выразить недовольство политикой канцлера ФРГ Ангелы Меркель по коронавирусу. В какой-то момент люди начали скандировать «Путин!». В акции приняли участие более 38 тысяч человек. Было арестовано более 300 человек, около 200 — только перед посольством России.

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