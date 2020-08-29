Бастрыкин поручил проверить отчуждение акций государства в БСК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение следователям центрального аппарата ведомства выполнить проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК). Об этом говорится в заявлении официального представителя СК России Светланы Петренко, размещенном на сайте ведомства.
Отмечается, что следователям поручено выяснить обстоятельства сокращения доли государства в этом предприятии.
Как сообщается, Бастрыкин «указал на необходимость тщательного исследования условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия». Кроме того, по его поручению следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, которые связаны с принятием решений по сделкам с акциями предприятия.
Ранее президент России Владимир Путин подверг критике деятельность Башкирской содовой компании, заявив, что заработанные ею деньги идут в офшоры. Он приказал прокуратуре проверить законность сокращения государственной доли в компании.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
— Власти Башкирии попросили прокуратуру признать отчуждение акций БСК незаконным
— Генпрокуратура нашла признаки преступления при проверке приватизации БСК