Бастрыкин поручил проверить отчуждение акций государства в БСК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение следователям центрального аппарата ведомства выполнить проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК). Об этом говорится в заявлении официального представителя СК России Светланы Петренко, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что следователям поручено выяснить обстоятельства сокращения доли государства в этом предприятии.

Как сообщается, Бастрыкин «указал на необходимость тщательного исследования условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия». Кроме того, по его поручению следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, которые связаны с принятием решений по сделкам с акциями предприятия.

Ранее президент России Владимир Путин подверг критике деятельность Башкирской содовой компании, заявив, что заработанные ею деньги идут в офшоры. Он приказал прокуратуре проверить законность сокращения государственной доли в компании.

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