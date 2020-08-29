Путин подтвердил, что учебный год для школьников и студентов начнется 1 сентября

Президент России Владимир Путин подтвердил, что ученики школ и студенты в этом году начнут обучение 1 сентября. Об этом он сказал в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».

По словам главы государства, такое решение было принято как на правительственном, так и на региональном уровнях.

«Я повторю, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей», — отметил Путин.

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