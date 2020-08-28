Детей в России пока не будут прививать от коронавируса

Вакцинация детей от коронавируса начнется в России только после того, как будет изучено влияние препарата на детский организм. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в ходе выступления на Общероссийском родительском собрании, передает ТАСС.

В этом году дети не будут прививаться от COVID-19, уточнил Мурашко, добавив, что в настоящее время проводятся дополнительные тесты и исследования по влиянию данной вакцины на детский организм.

По его словам, в первую очередь прививку рекомендуется сделать педагогам старшего возраста.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Подробности о вакцине можно узнать на сайте https://sputnikvaccine.com/.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 24 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тыс. человек.

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