Сеть ресторанов быстрого питания отказалась от слогана из-за COVID-19

Сеть ресторанов быстрого питания KFC откажется от слогана «Так вкусно, что пальчики оближешь» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что компания намерена вернуть слоган, когда ситуация с COVID-19 изменится в лучшую сторону.

«Мы оказались в уникальной ситуации — у нас есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в текущую обстановку», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в мире от болезни скончались 810 051, выздоровели — 15 175 056.

При этом больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в США — 5 728 363 (число жертв — 177 065, вылечившихся — 1 997 782), на втором месте оказалась Бразилия — 3 605 783 зараженных (умерших — 114 744, вылечившихся — 2 948 815), на третьем — Индия с 3 106 348 заболевшими (умерших — 57 542, выздоровевших — 2 338 035).

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