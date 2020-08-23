В Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 4741, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Всего в столице заразились 257 тысяч, выздоровели 204 тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 23 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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