Под Воронежем пять человек провалились в выгребную яму и погибли, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя районной администрации.

«Ситуация чудовищная, трое взрослых и двое детей погибли», — сказал представитель.

В администрации добавили, что ситуация произошла в Новоусманском районе Воронежской области. На месте уже находится глава района Дмитрий Маслов. Подробности случившегося уточняются.

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