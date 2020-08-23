Под Воронежем пять человек провалились в выгребную яму и погибли
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Под Воронежем пять человек провалились в выгребную яму и погибли, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя районной администрации.
«Ситуация чудовищная, трое взрослых и двое детей погибли», — сказал представитель.
В администрации добавили, что ситуация произошла в Новоусманском районе Воронежской области. На месте уже находится глава района Дмитрий Маслов. Подробности случившегося уточняются.
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