С затонувшего судна в Вологде эвакуировали 25 человек
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С затонувшего судна в Вологде эвакуировали 25 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС по региону.
Судно затонуло на реке Вологда у Кремлевской площади. Спасателям об этом сообщили накануне вечером в 22.00 мск.
«По предварительной информации, на борту находилось 25 человек, в том числе один ребенок. Все люди перевезены на берег», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что погибших и пострадавших нет.
Судно продолжает находиться под водой в 20 метрах от берега.
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