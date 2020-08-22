С затонувшего судна в Вологде эвакуировали 25 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМЧС по региону.

Судно затонуло на реке Вологда у Кремлевской площади. Спасателям об этом сообщили накануне вечером в 22.00 мск.

«По предварительной информации, на борту находилось 25 человек, в том числе один ребенок. Все люди перевезены на берег», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что погибших и пострадавших нет.

Судно продолжает находиться под водой в 20 метрах от берега.

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