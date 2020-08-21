Врач опроверг информацию об отравлении Навального

Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что врачи поставили практически полный диагноз блогеру Алексею Навальному, однако не могут его разглашать. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что за сутки лечения, большого клинического наблюдения, осмотров и лабораторно-инструментальной диагностики специалисты поставили практически полный диагноз.

При этом Калиниченко уточнил, что доктора не считают, что Навальный перенес отравление.

«В настоящее время диагноз «отравление» — ну, наверное, он где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление», — заключил врач.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.

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