В России выявлено 4 870 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 4 870, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 85 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 5 817 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 761 330.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 16 189. За минувшие сутки зафиксировано 90 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрированы 946 976 случаев COVID-19.

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