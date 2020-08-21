В России выявлено 4 870 новых случаев COVID-19
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За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 4 870, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 85 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 5 817 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 761 330.
При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 16 189. За минувшие сутки зафиксировано 90 летальных исходов.
В общей сложности в стране зарегистрированы 946 976 случаев COVID-19.
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