Baza: у Навального развился отек мозга

У блогера Алексея Навального на фоне действия токсичного вещества развился отек мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Уже точно можно сказать, что это не отравление оксибутиратом, барбитуратами или азалептином. Врачи, по их собственным словам, провели кучу анализов Алексею, но всё равно не могут понять, что с ним», — говорится в сообщении.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.

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