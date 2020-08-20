Опубликовано видео посещения Навальным кофейни перед вылетом

В сети было опубликовано видео с камер наблюдения аэропорта в Томске, на которых заметно, как блогер Алексей Навальный посещает кофейню, где он мог быть отравлен неизвестными веществами. Ролик опубликован в Telegram-канале Mash.

На кадрах заметно, как Навальный садится в кафе за столик, после чего к нему подходит его коллега Илья Пахомов и передает стакан с напитком. Позже блогер спокойно пьет из стакана на протяжении некоторого времени без видимого изменения самочувствия.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.

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