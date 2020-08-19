Россиян научили выбирать яблоки

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яблок. Об этом ведомство сообщило РИА «Новости».

Как говорится в сообщении, на плодах не должно быть пятен и помятостей, храниться они должны отдельно от других продуктов, перед употреблением обязательно промыть горячей водой, так как их обрабатывают воском.

«При выборе яблок в магазине или на рынке внимательно осмотрите их, чтобы не было пятен, помятостей и следов начинающегося гниения. В подгнившем яблоке накапливается микотоксин, вырабатываемый плесневыми грибами – патулин, оказывающий влияние на иммунную систему, структуру клеток и хромосом», — говорится в сообщении.

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