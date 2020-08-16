В Нью-Йорке прошел митинг в поддержку протестов в Белоруссии

В Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН состоялся митинг в поддержку протестов, которые проходят в Белоруссии за отставку президента республики Александра Лукашенко, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в сквере напротив штаб-квартиры собрались десятки людей с бело-красно-белыми флагами республики образца 1991-1995 годов и цветами. Они скандировали лозунги в поддержку политических заключенных в Белоруссии и призывали мировое сообщество не признавать итоги президентских выборов в стране.

«Мы обращаемся в ООН, чтобы всеми возможными механизмами, которыми они обладают, они добились прекращения насилия у нас на родине, чтобы выпустили всех людей, чтобы не было продолжительных репрессий», — рассказала агентству одна из организаторов акции, которая представилась Анной.

Она добавила, что эмигранты из республики уже собрали на лечение пострадавшим во время протестов около $2 млн.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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