В Токио за два дня из-за жары скончались 14 человек
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В Токио за два дня от теплового удара скончались 14 человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на Токийский институт медицинской экспертизы.
Отмечается, что 11 и 12 августа в городе температура воздуха достигала +35°C. Среди погибших — люди в возрасте от 50 до 90 лет. 13 из них были найдены дома, при этом у восьми человек работал кондиционер.
Всего в Токио за две недели погибли 26 человек. Синоптики прогнозируют, что жара продолжится.
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