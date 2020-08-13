Роскачество рассказало о меняющихся предпочтениях россиян в алкоголе
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Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал, как изменились предпочтения россиян в выборе алкоголя. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, россияне отказываются от крепких алкогольных напитков в пользу вина.
«Мы видим повышение осведомленности и разумности потребителя, который делает осознанный выбор в пользу качественного товара», — добавил Лоевский.
Эксперт отметил, что Роскачество зафиксировало хоть и незначительный, но рост потребления вина в стране.
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