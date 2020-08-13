Российские психологи предложили помощь белорусам

Психологи из России выразили готовность оказать бесплатную помощь гражданам Белоруссии, столкнувшимся с психологическими проблемами из-за ситуации в стране. Такие сообщения появились в соцсетях.

Преподаватель департамента психологии факультета социальных наук ВШЭ Анна Край призвала своих коллег предоставить белорусам бесплатные кризисные консультации. По ее словам, помощь требуется в первую очередь тем, кто оказался в центре событий.

«Мне писали знакомые, которые сейчас находятся в Минске в практически военном положении из-за действий властей по отношению к протестующим. Обычно такие кризисные события обостряют потребность в доступной психологической помощи», — написала она на своей странице в Facebook.

Психолог Мария Серебрякова также предложила свою помощь гражданам Белоруссии.

«Полноценную психотерапию не обещаю, но экстренную психологическую поддержку/ короткие сессии (до 30 минут) готова предоставить: вы сможете быть выслушанными, разделить свою боль, оценить свое состояние, попробовать найти опоры для того, чтобы выдерживать происходящее и минимизировать последствия для психики», — уточнила она.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов президентских выборов. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц.

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