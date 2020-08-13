Роскачество обнаружило в марках меда следы антибиотиков

Роскачество обнаружило в некоторых российских марках меда следы антибиотиков. Об этом сообщается на сайте организации.

Исследованию подверглись 46 торговых марок, 45 из них принадлежат производству России, одна — Австрии.

Согласно результатам лабораторных исследований, в меде 19 марок были найдены следы антибиотиков, как включенных, так и не включенных в гигиенические требования технического регламента Таможенного союза.

Отмечается, что антибиотики могли попасть в продукты либо из-за несоблюдения пчеловодом инструкции по применению ветпрепарата, либо из-за использования антибиотиков из обычной аптеки.

Кроме того, в одной торговой марке обнаружили следовые количества пестицида на уровне погрешности, не представляющие угрозу для здоровья человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роскачество советует не пить много холодного чая и кофе из-за их калорийности

— Роскачество дало советы по выбору арбуза

— Роскачество рассказало о вредных свойствах свежевыжатого сока