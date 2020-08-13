Британка умерла после смешения моющих средств во время уборки

Жительница Великобритании Селия Сеймур скончалась из-за приступа астмы после того, как смешала два моющих средства во время уборки, сообщает My London.

Сеймур сказала своему знакомому, который собирался приехать к ней, что намерена убрать ванную комнату. Когда мужчина вошел в ее дом, он почувствовал сильный химический запах. После этого они вышли на улицу, где у Сеймур начались проблемы с дыханием.

Приехавшие на место медики смогли реанимировать женщину, в больнице ее ввели в медикаментозную кому, однако через четыре дня она скончалась, сообщает портал.

По словам матери погибшей, Сеймур смешала хлорсодержащий отбеливатель с другим средством, предположительно, для мытья унитазов.