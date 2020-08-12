Полностью обеспечить Россию вакциной от COVID-19 планируется в течение года
Производство вакцины от коронавирусной инфекции в 5 млн доз в месяц должно быть осуществлено в декабре-январе. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».
По его словам, все регионы России будут обеспечены вакциной в течение года.
Гинцбург считает, что пока «бессмысленно говорить о стоимости, только раздражать конкурентов или тех, кто может профессионально оценить».
11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что первые уколы российской вакцины от коронавируса будут сделаны в течение двух недель.
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