Зарубежные страны заинтересовались в российской вакцине от коронавируса

В Минздраве РФ рассказали, что иностранные государства проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал министр Михаил Мурашко.

По его словам, по поручению президента Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал инвестировать в продвижение и производство вакцины за рубежом.

«Интерес к ней уже проявляет сегодня ряд стран», — сказал Мурашко в эфире «России 24».

За последние 24 часа в российских регионах зафиксировали еще 4 945 случаев коронавируса. Общее число зараженных в России приближается к 900 тыс. человек — 897 599. Всего с начала пандемии скончались 15 131 человек, вылечились — 703 175 пациентов. Тем временем в мире COVID-19 зафиксировали у 20 млн заболевших. Кроме того, выявлено 12 млн выздоровевших и 736 тыс. умерших.

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