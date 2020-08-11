Ряд зарубежных стран изъявили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19

Несколько зарубежных государств проявляют интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина.

«По вашему поручению РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) инвестирует в продвижение и производство вакцины за рубежом. Интерес к ней уже проявляет сегодня ряд стран», — уточнил министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в мире была официально зарегистрирована первая вакцина от коронавирусной инфекции — она российского производства.

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