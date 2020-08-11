Голикова рассказала, когда медработники получат вакцину от COVID-19

Вакцинация медработников от COVID-19 начнется в конце августа или в сентябре. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

«Как только что мы обсуждали, очень надеемся, что в сентябре либо в конце августа-сентябре уже начнет появляться вакцина, первой категорией для вакцинирования станут, как мы надеемся, медработники», — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Ранее в российском Минздраве заявили, что на первом этапе вакцину от коронавируса получат медработники и пожилые люди. Вакцину, разработанную центром Гамалеи, зарегистрируют 12 августа.

За последние 24 часа в российских регионах зафиксировали еще 4 945 случаев коронавируса. Общее число зараженных в России приближается к 900 тыс. человек — 897 599. Всего с начала пандемии скончались 15 131 человек, вылечились — 703 175 пациентов. Тем временем в мире COVID-19 зафиксировали у 20 млн заболевших. Кроме того, выявлено 12 млн выздоровевших и 736 тыс. умерших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава ВОЗ заявил о «зеленых ростках надежды» в борьбе с COVID-19

— Росздравнадзор отказался отложить регистрацию вакцины от COVID-19

— Московский центр Гамалеи отработал технологию создания вакцины от COVID-19