Путин поручил привить от гриппа и коронавируса до 60% населения России

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить финансирование для вакцинации от гриппа и коронавируса после регистрации вакцин. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Отмечается, что правительство должно обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем периоде 2020–2021 годов.

То есть, от гриппа привиты должны быть до 60% населения России, до 75% лиц из группы риска. Также необходимо обеспечить людей вакциной от COVID-19 после государственной регистрации соответствующего препарата.

Доклад должен быть готов к 1 октября 2020 года, далее – ежемесячно. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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